Poste, ricavi a 12 miliardi, utile 1,9 miliardi (+22,1%)

Poste Italiane chiude l'esercizio 2023 con ricavi in rialzo del 5,4% a 12 miliardi di euro, "con un solido contributo da pagamenti e servizi finanziari", un utile netto di 1,9 miliardi di euro (+22,1%) e un Ebit al record di 2,62 miliardi (+9,4%), più che raddoppiato rispetto al livello del 2017 e in linea con la guidance del 2023 pari a 2,60 miliardi, un break-even in anticipo rispetto alla guidance, conseguito dalla business unit corrispondenza, pacchi e distribuzione, con ricavi pari a € 3,7 miliardi nel 2023, in crescita del 2,6% su base annua. Lo rende noto il gruppo, diffondendo i risultati preliminari, e proponendo un dividendo in crescita a 0,80 euro per azione, per un ammontare totale di dividendi per il 2023 pari a un miliardi, (+23%).

Nei servizi finanziari i ricavi ammontano a 5,2 miliardi di euro, con le attività finanziarie investite pari a 581 miliardi, supportate da una raccolta netta retail di oltre 1,2 miliardi, mentre i ricavi di pagamenti e mobile sono in crescita del 27,5% su base annua e pari a 1,41 miliardi nel 2023, spiega Poste. Per quanto riguarda l'offerta Poste Energia, alla data odierna registra oltre 500mila contratti sottoscritti. I costi totali nel 2023 sono pari a 9,41 miliardi, in crescita del 4,3% su base annua, comprensivi di un pagamento di 133 milioni di euro come bonus una tantum per i dipendenti, spiega ancora Poste.

Poste Italiane, Giuseppe Lasco nuovo direttore generale

Il Cda di Poste Italiane, riunitosi nella giornata di ieri sotto la presidenza di Silvia Maria Rovere, ha deliberato - su proposta dell'amministratore delegato Matteo Del Fante, che ha contestualmente rimesso la carica di direttore generale - il riassetto delle funzioni apicali di governo societario, nominando con decorrenza immediata Giuseppe Lasco, già condirettore generale, quale nuovo direttore generale..Lo rende noto il gruppo.

