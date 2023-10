Tribunale Ue, ok ad aiuti Stato a Alitalia per Covid-19

Le sovvenzioni concesse dall'Italia ad Alitalia durante la pandemia da Covid-19 costituiscono aiuti compatibili con il mercato interno. Lo ha stabilito il Tribunale dell'Ue, rigettando i due ricorsi di Ryanair che contestavano il via libera della Commissione europea agli aiuti di Stato. Secondo il Tribunale, Alitalia giocava un ruolo importante per il servizio aereo e per l'economia del Paese, servendo oltre 100 destinazioni nel mondo e trasportando più di 21 milioni di passeggeri. Di conseguenza, osservano i giudici, sono chiari i motivi per cui l'Italia ha scelto questa compagnia come unico beneficiario della misura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA