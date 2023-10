Un viaggio nella storia per celebrare i 90 anni del Gruppo Api

Una mostra per celebrare novant'anni di attività, ripercorrendo quasi un secolo di storia italiana, attraverso immagini e simboli. Il gruppo Api celebra così il suo anniversario, con l'esposizione "Insieme sulla stessa strada", curata da Balich Wonder Studio, aperta dal 12 ottobre a Roma presso la Casa delle armi al Foro italico, in Viale delle Olimpiadi. Una storia che inizia nelle Marche nel 1933 quando il fondatore, l'emiliano Ferdinando Peretti, rileva un deposito di carburanti a Falconara Marittima. Nei decenni l'Api cresce e si sviluppa, affrontando i cambiamenti e le sfide energetiche che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese. L'esposizione, visitabile in circa 30 minuti, si presenta come un percorso immersivo a tappe. Partendo dallo storico marchio del cavallino nero la mostra si snoda lungo i momenti più iconici dei 90 anni del gruppo, compreso il lungo sodalizio tra l'azienda e il mondo delle corse con il campione Giacomo Agostini, accompagnato dalla moto che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Senza dimenticare la voce di Domenico Modugno che cantava "con api si vola" in uno storico Carosello degli anni '60. L'esposizione si chiude, infine, con la sala intitolata "Il futuro", che prova a scorgere dove stia andando il settore della mobilità e come si possa traghettare verso un domani davvero sostenibile. Il visitatore è quindi accompagnato in un viaggio ideale che parte da un distributore degli anni '30 e arriva a un futuro dove può scegliere la forma di energia che preferisce per muoversi. E nella strategia del gruppo per il futuro rientra IPlanet, la neonata joint venture con gli australiani di Macquarie, per dotare 510 distributori di ricariche elettriche ultrafast. La mostra sarà visitabile fino al 21 ottobre dalle 10 alle 18.

