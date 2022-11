Manovra, Bonomi: basta prepensionamenti a fini elettorali

(ANSA) - VERONA, 17 NOV - "Se il taglio al cuneo fiscale sarà inferiore a quello che ci attendiamo perché tutte le risorse saranno messe a disposizione per fronteggiare il caro energia saremo d'accordo, ma se invece nella nuova legge di bilancio si metterà mano a nuovi prepensionamenti allora non ci stiamo. Saremo inflessibili. Basta prepensionamenti per fini elettorali". Lo ha detto a Verona il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. (ANSA).