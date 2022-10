Ita: O'Leary, come Alitalia, non sara' mai redditizia

"Ita non sara' mai redditizia, Alitalia non e' stata mai reddizia, ha perso soldi per 75 anni, solo una volta artificialmente con Berlusconi ha fatto un profitto e Ita e' come Alitalia." Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair, Michael O'Leary in una intervista all'Ansa. "Ita perdera' sempre soldi, non hanno un business plan, Delta ed Air France sono partner sbagliati, era meglio Lufthansa. Non credo che apriranno ad Ita le rotte transatlantiche", ha spiegato O'Leary, sottolineando che l'altro problema per Ita e' che "non puo' competere con Ryanair in Italia e sulle rotte di corto raggio".

La compagnia irlandese ha il 40% di market share in Italia e si avvia verso il 42-43%, ha fatto presente O' Leary.