Angelini: rileva svizzera Arvelle per 960 milioni dollari

Angelini Pharma, controllata da Angelini Holding, ha acquistato la svizzera Arvelle Therapeutics, attiva nei trattamenti per pazienti affetti da disturbi del sistema nervoso centrale. La valutazione complessiva dell'azienda concordata per l'operazione è di 960 milioni di dollari (782,68 milioni di euro). In base agli accordi, subito dopo l'approvazione regolatoria verranno versati 610 milioni di dollari e, al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato, verrà pagata la restante somma di 350 milioni.