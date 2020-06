Renault annuncia prestito da 5 miliardi garantiti dallo Stato francese

Dopo il nulla osta delle autorità di Parigi, Renault annuncia l'attuazione del prestito da 5 miliardi di euro garantiti dallo Stato francese per far fronte alla crisi senza precedenti dovuta al coronavirus. Il costruttore francese ha annunciato, in particolare, l'attuazione assieme ad un pool di banche di una convenzione di apertura di credito per un totale di massimo 5 miliardi di euro con garanzia statale. Una iniziativa senza precedenti per far fronte alla situazione senza precedenti che scuote uno dei fiori all'occhiello dell'industria francese.