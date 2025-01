Inps, nel 2025 tetto importo cig sale a 1.404 euro lordi

Nel 2025, grazie al recupero completo dell'inflazione l'importo massimo del trattamento di cassa integrazione sale a 1.404,03 euro lordi al mese, pari a 1.322,05 euro netti. Si calcola sulla base dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate fino al massimale considerato. Emerge dalla circolare Inps sugli importi massimi di integrazione salariale nel 2025 secondo il quale il trattamento di Naspi può raggiungere al massimo i 1.562,82 euro. I trattamenti di cig sono aumentati del 20% per il settore edile e lapideo per le intemperie stagionali. Importi più alti sono previsti per il settore del credito con un assegno che può arrivare a 2.021,60 euro al mese per retribuzioni superiori a 4.040,78 euro al mese.

Nel settore per retribuzioni inferiori a 2.556,24 euro al mese l'assegno di integrazione salariale raggiunge al massimo i 1.388,33 euro.

In media tra gennaio ed agosto 2024, ultimi dati Inps disponibili, i lavoratori con l'indennità di disoccupazione sono stati 1.098.364.



