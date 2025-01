Generali, con il nuovo piano punta a 7 miliardi di dividendi ai soci

Con il nuovo piano 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence', Generali punta a una crescita del dividendo per azione superiore al 10% annuo, con l'obiettivo di distribuire oltre 7 miliardi di dividendi, il 30% in più rispetto ai 5,5 miliardi distribuiti nel corso del piano precedente.

Sono previsti poi oltre 3 miliardi per piani di riacquisto di azioni proprie ed M&A. Il gruppo si impegna a realizzare, annualmente, un piano di riacquisto di azioni proprie pari a 500 milioni come già deciso dal cda per il 2025.

Generali ha l'obiettivo di una crescita dell'Eps (utile per azione) tra l'8% e il 10% annuo. Il piano punterà a una crescita sostenuta della generazione di cassa, con flussi di cassa netti attesi superiori a 11 miliardi (da 9,5 miliardi del triennio precedente), supportati da 14 miliardi di rimesse dalle controllate (erano 11,5 miliardi). Inoltre, il gruppo punta a una generazione normalizzata di capitale superiore a 14 miliardi nell'arco di piano (da 13 miliardi).

Tutto ciò riflette la coerente implementazione del framework di gestione del capitale d e il forte impegno ad aumentare i rendimenti per gli azionisti, spiega il Leone in na nota. Il nuovo piano strategico si basa sulle potenzialità delle sue persone, sull'AI e tecnologia - per le quali sono previsti 1,2-1,3 miliardi di investimenti cumulativi di gruppo - e sulla sostenibilità. Generali semplificherà la gestione dei sinistri, migliorerà la capacità di risposta e implementerà strumenti di Intelligenza Artificiale generativa per fornire i migliori livelli di servizio nella gestione dei sinistri e in altre richieste prioritarie che sono essenziali per offrire un'esperienza eccellente per il cliente.

L'obiettivo è di aumentare le interazioni multicanale con oltre il 50% di interazioni digitali entro il 2027 (da 38% del 2024) e di far crescere la base clienti multi-holding: 24 milioni entro il 2027 (nel 2024 erano 20 milioni). Nell'attività core assicurativa il piano punta a premi lordi nel segmento danni superiore al 6% annuo, a una Undiscounted Combined Ratio del 94,5% al 2027, a una raccolta netta vita 2025 di 25-30 miliardi nel triennio con il New Business Margin vita pari a circa 6% al 2027. Generali vuole infine ridurre il apporto spese generali /ricavi assicurativi lordi nel danni di circa -1,5 punti percentuali al 2027.



L'intesa con Natixis è 'una opportunità unica e trasformativa'

L'accordo delle Generali con Bpce per la creazione di una joint-venture con Natixis nel risparmio gestito viene definita dal Leone di Trieste "un'opportunità unica e trasformativa per accelerare il percorso strategico del business".

"Con oltre 1.900 miliardi di asset in gestione - si legge nella nota sul nuovo piano strategico della compagnia triestina -, la combinazione creerebbe una piattaforma globale di asset management con posizioni di leadership e scala rilevante sia in Europa che in Nord America. L'attività combinata - ricorda Generali - si classificherebbe al primo posto per ricavi e al secondo posto per aum (asset in gestione, ndr) in Europa e, a livello globale, tra i primi dieci operatori per aum e al primo per aum nella gestione per la clientela assicurativa".

Per quanto riguarda l'asset management, il Leone ricorda che "Generali Investments è uno dei primi 10 operatori europei, con attività in più di 20 paesi e un solido presidio in aree in crescita. La disponibilità di seed and acceleration capital da parte del gruppo, la coordinata piattaforma di distribuzione, nonché l'accesso all'infrastruttura comune del gruppo Generali, costituiscono elementi chiave di differenziazione per il business". La compagnia triestina "continuerà ad ampliare e diversificare le proprie competenze di investimento, concentrandosi nei mercati privati e nei real asset, e potenzierà la propria capacità di distribuzione e il servizio clienti, rafforzando la propria presenza nei mercati principali".

