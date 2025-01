Treni in ritardo da Nord a Sud, tra problemi tecnici e maltempo

Brutta giornata per chi viaggia in treno. Sono 'doppi' i rallentamenti di oggi pomeriggio in Calabria, con due punti della tratta colpiti: quello tra Villa San Giovanni Cannitello e Bagnara, che sta subendo gli effetti del maltempo (rallentamenti fino a 30 minuti), e quello tra Vibo Pizzo e Mileto, dove si è verificato un inconveniente tecnico alla linea - ora risolto - che ha coinvolto una Freccia, un Intercity e due treni Regionali con rallentamenti fino a 25 minuti.

Problemi anche sulla linea Av Milano-Bologna in direzione Bologna, dove un "inconveniente tecnico alla linea" sta causando problemi tra Melegnano e Livraga. "Possibili rallentamenti fino a 25 minuti", riporta Rfi su Infomobilità. Anche qui i tecnici sono sul posto.

A ora di pranzo, invece, si era verificato un problema sulla Av Roma-Firenze in direzione Firenze per un altro "inconveniente tecnico" in prossimità di Arezzo. Sulla tratta, dove per una decina di treni ci sono stati ritardi fino a 45 minuti, la funzionalità della linea è stata completamente ripristinata.

Dal “potenziamento del presidio in loco del personale sull’intera rete per ridurre i tempi di intervento in caso di necessità" alla “predisposizione di piani di contingenza per fornire assistenza ai passeggeri e fronteggiare le ripercussioni sulla circolazione generati da interruzioni accidentali e non programmate dovute a cause esterne”. Passando per l'“attivazione di un monitoraggio nei grandi impianti su eventuali criticità” e l'“acquisizione di 20 locomotive di soccorso per velocizzare le procedure di assistenza ai treni fermi”.

Queste alcune delle misure previste per mitigare i disagi sulle linee ferroviarie italiane, come spiegato oggi da Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit, durante un'interrogazione in commissione Trasporti alla Camera.

Sono in programma, ha aggiunto, anche l'“upgrade di app e sistemi aziendali per migliorare le informazioni in tempo reale” e la “sperimentazione di un sistema innovativo per la gestione automatica delle pratiche di indennizzo da ritardo per i passeggeri”.

“Rfi - ha spiegato Ferrante - ha avviato approfondimenti per la rimodulazione e la razionalizzazione dell’offerta”, con l’obiettivo di "alleggerire la pressione sui grandi impianti più congestionati, di specializzare le linee e le stazioni e di ridurre le interferenze tra diversi servizi". I problemi sulla rete ferroviaria "vanno valutati nel più ampio contesto di un sistema che ha visto intensificare gli interventi per la manutenzione e il potenziamento della rete infrastrutturale e tecnologica, finanziati anche con risorse Pnrr”, ha continuato, “interventi necessari e funzionali al miglioramento del sistema trasportistico del Paese”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA