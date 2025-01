Passera, 'Banca Ifis? Cda sta valutando tutte le opzioni'

"L'unica cosa che posso dire molto convintamente è che il nostro consiglio d'amministrazione sta lavorando perché è nostro dovere mettere in condizione i nostri azionisti di valutare la proposta ma anche tutte le altre opzioni strategiche che possono esserci in una situazione di questo genere". Così Corrado Passera, fondatore del gruppo bancario Illimity, parlando con l'ANSA a margine della presentazione a Milano del libro 'Le grandi ipocrisie sul clima' di Roger Abravanel e Luca D'Agnese edito da Solferino, sull'opas che Banca Ifis ha lanciato su Illimity.

"Quindi questo è il momento del Consiglio - ha aggiunto -. Il nostro compito è quello di valutare appieno la proposta ricevuta e soprattutto valutare tutte le altre opzioni che ci possono essere".

illimity Bank, in merito all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria annunciata da Banca Ifis, ha reso noto che, anche a seguito del fattivo coinvolgimento degli amministratori indipendenti, il consiglio di amministrazione ha nominato quali advisor finanziari Jefferies e Wepartners e, quali consulenti legali, gli studi Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners e lo studio di Andrea Zoppini. Proseguono, quindi, le attività del gruppo illimity come annunciate, anche con il supporto degli advisors, non "trascurando alcuna opzione strategica che possa contribuire all'obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholders della banca", spiega una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA