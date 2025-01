TikTok, l'app di video brevi da 100 miliardi dollari

Ha 1 miliardo e mezzo di utenti attivi mensili nel mondo, è disponibile in 170 paesi nel mondo e in 70 lingue, ha un valore stimato fino a 100 miliardi di dollari compreso l'algoritmo. Sono i numeri di TikTok, l'app che ha conquistato giovani e influencer a colpi di video brevi, poi copiati da Instagram e YouTube.

- ESORDI. La prima versione dell'app è stata lanciata nel 2016 inizialmente con il nome musical.ly, nel 2017 è stata acquisita dalla società Bytedance, è stata ribattezza TikTok (Douyin in Cina) e ha iniziato la sua espansione mondiale. La popolarità di massa nel 2020, nella prima ondata di Covid.

- PUNTI FORTI. Sono due: il formato di video brevi accompagnati da musica, filtri ed effetti speciali e il suo sistema di monetizzazione dei contenuti. Ha avuto una rapida presa sui più giovani e sui creators e ha costretto alla rincorsa Instagram e YouTube. Secondo Sensor Tower, è la piattaforma che ha il maggior coinvolgimento in assoluto: gli utenti trascorrono in media 34 ore al mese a livello globale.

- VALORE. Secondo Bloomberg, la società madre Bytedance vale 225 miliardi di dollari, il valore di TikTok si aggirerebbe intorno ai 100 miliardi con l'algoritmo (la formula segreta della piattaforma), tra i 40 e i 50 miliardi senza.

- GLI USA. Gli utenti sono 170 milioni (la nazione è seconda solo all'Indonesia), nel 2023 la società ha raggiunto la cifra record di 16 miliardi di dollari di ricavi, in competizione con Meta. TikTok detiene una quota dell'8% della pubblicità digitale e genera entrate in-app oltre 1,7 miliardi di dollari. Secondo Sensor Tower, i beneficiari più probabili della messa al bando saranno Meta e Alphabet sia in termini di raccolta pubblicitaria sia di utenti.

- CONTROVERSIE. A parte la contesa con gli Usa sulla sicurezza nazionale, TikTok è stata più volte criticata (insieme ad altri social media) per aver nociuto alla salute mentale dei giovani creando dipendenza. Altra questione (anche qui, in analogia con le altre piattaforme) è il controllo dei contenuti e la disinformazione: l'ultimo caso riguarda la vittoria in Romania del candidato filorusso Georgescu. L'Ue ha avviato una indagine.





