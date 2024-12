Berlino a Unicredit, 'mossa inappropriata e ostile'. Arrivano anche i rilievi di Bpm

La mossa della banca italiana UniCredit di aumentare la sua partecipazione nella banca tedesca Commerzbank, che ha ulteriormente alimentato le speculazioni su un'offerta pubblica di acquisto, è stata "scoordinata e ostile", sottolinea il governo tedesco secondo quanto riporta Afp.

"UniCredit ha intrapreso ancora una volta un'azione non coordinata e non amichevole", afferma il vice portavoce del governo Wolfgang Buechner, aggiungendo che "gli attacchi non amichevoli e le acquisizioni ostili sono inappropriati nel settore bancario".

Proprio stamattina Unicredit ha comunicato di aver sottoscritto ulteriori strumenti relativi alle azioni Commerzbank aumentando la posizione complessiva a circa il 28%.

Corrispettivo dell'offerta incongruo e anomalo, carattere provvisorio dello stesso, subordinato a condizioni implicite non dichiarate nelle comunicazioni ufficiali, l'imposizione agli azionisti di Banco Bpm di un periodo di incertezza immotivatamente lungo, tempistica dell'Ops volta a ostacolare l'esecuzione dell'Opa su Anima, i cui azionisti saranno anche privati della possibilità di aderire alla proposta del Banco.

Sono queste, a quanto apprende l'ANSA, le cinque ragioni alla base dell'esposto con cui i legali di Banco Bpm hanno chiesto alla Consob di sospendere l'Opa di Unicredit.





