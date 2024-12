Dri acquista da Enerland quattro progetti solari in Sardegna

Dri, la società del gruppo Dtek che opera in Europa nel settore delle rinnovabili, ha acquisito quattro progetti solari in Sardegna, detenuti dallo sviluppatore spagnolo Enerland.

Lo rende noto la società.

Le due società hanno firmato il primo closing del processo di acquisizione che porterà Dri a detenere l'intera proprietà di quattro progetti agrivoltaici con una capacità installata totale di 166MWp, situati nella Provincia di Nuoro. Una volta entrati in esercizio gli impianti copriranno i consumi energetici di oltre 68.000 famiglie, evitando l'immissione in atmosfera di più di 101.000 tonnellate di CO2 l'anno.



