Zangrillo, ok a 19.615 assunzioni, 16.663 nella sicurezza

Via libera al reclutamento e all'assunzione a tempo indeterminato, in favore di varie amministrazioni pubbliche, per 19.615 unità di personale. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha infatti firmato i dpcm che autorizzano le procedure di reclutamento, ora inviati al Mef per il concerto del ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Sono 16.663 le assunzioni a tempo indeterminato - 2.090 delle quali straordinarie - per il settore sicurezza: Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

"La legalità e la sicurezza sono valori indispensabili, tanto più nel difficile contesto internazionale in cui stiamo vivendo, e la loro tutela è fondamentale per assicurare al Paese crescita ed efficienza. Dopo gli importanti stanziamenti previsti per i rinnovi contrattuali, continuiamo dunque a lavorare per una Italia sempre più sicura - ha commentato il Ministro Zangrillo - garantendo alle nostre forze dell'ordine il personale necessario a svolgere al meglio le proprie funzioni".

Nel dettaglio, il dpcm di autorizzazione prevede: 4.801 unità di personale per l'Arma dei carabinieri; 2.961 unità per la Guardia di finanza; 2.326 per la Polizia penitenziaria; 5.096 per la Polizia di Stato, 1.000 delle quali già autorizzate con il dpcm del 19 giugno 2024; 1.404 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le altre 2.952 assunzioni autorizzate riguardano 19 amministrazioni, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri (121), il Ministero della Cultura (800) e della Giustizia (110) e l'Inps (1.432). Firmata anche l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per 53 unità al Ministero degli Esteri, di cui 35 segretari di legazione e 18 elevate professionalità.



