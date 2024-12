Borsa: Asia incerta in attesa inflazione americana, Tokyo piatta

Seduta incerta per le Borse asiatiche in attesa del dato sull'inflazione americana che fornirà indicazioni per la decisione della Fed della prossima settimana, mentre domani è atteso un taglio dalla Bce. Stabile il dollaro dopo una una serie di guadagni.

Tokyo è rimasta piatta (+0,01%) e Hong Kong a scambi ancora aperti perde lo 0,56%. I listini della Cina continentale, Shanghai e Shenzhen, hanno guadagnato invece rispettivamente lo 0,29 e lo 0,76%: inizia oggi la Central Economic Work Conference per delineare le politiche di Pechino del prossimo anno. Segno meno per Taiwan (-0,96%) così come per Sydney (-0,47%). In recupero invece Seul (+1,025) per la seconda giornata consecutiva, in un Paese reduce dalla proclamazione della legge marziale e dal caos politico che ne è seguito.



