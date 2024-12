Bankitalia: cala il costo dei conti correnti, nel 2023 100,7 euro

Diminuisce il costo dei conti correnti bancari. Nel 2023 la spesa di gestione dei conti di tipo tradizionale è stata pari a 100,7 euro, 3,3 euro in meno rispetto al 2022. Lo rende noto Bankitalia specificando che si tratta della prima diminuzione dopo sette aumenti consecutivi.

In calo anche la spesa di gestione dei conti online, non riferibili a sportelli bancari, diminuita di 4,8 euro, attestandosi a 28,9 euro.

In ottobre i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (Sebc), sono diminuiti dell'1,1 per cento sui dodici mesi (-0,9 nel mese precedente).

Secondo la pubblicazione Banche e moneta di Bankitalia, i prestiti alle famiglie si sono ridotti dello 0,2 per cento sui dodici mesi (-0,4 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti del 3,1 per cento (-2,4 nel mese precedente). I depositi del settore privato sono aumentati del 2,5 per cento (0,5 per cento a settembre); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 9,5 per cento (10,6 in settembre).

