Manovra al nastro di partenza, diversi i nodi da sciogliere / Lo speciale

La legge di bilancio è pronta a partire per il suo primo step parlamentare.



Mercoledì 11 dicembre pomeriggio il via. Sono previste allora le prime votazioni degli emendamenti, finora circa 250 quelli segnalati.



Per una volata che si dovrebbe concludere entro sabato 14 dicembre per consentire l'approdo nell'aula di Montecitorio tra lunedì 16 e mercoledì 18 dicembre.

Una tabella di marcia che però deve tener conto degli ultimi pareri del governo che ancora mancano, e degli altri emendamenti che si attendono dai relatori e dal governo. In quelle modifiche dovrebbe esserci la direzione che il governo proverà a dare alla Finanziaria, per tener fede all'impegno di non imporre nuove tasse, confermare il taglio del cuneo fiscale e dare priorità agli aiuti alle famiglie. Ma restano fuori altre priorità su cui gli stessi partiti di maggioranza insistono e che coincidono per lo più con aiuti alle imprese.

Spicca il taglio dell'Irpef da destinare al ceto medio su cui pende, però, l'esito del concordato fiscale 'bis' che scadrà giovedì. A quel punto si saprà quanto ha fruttato la seconda tranche del patto tra fisco e contribuenti, e dunque quanto quella cifra possa avvicinarsi alla soglia dei 2 miliardi azzardati inizialmente. Sul tavolo anche l'Ires premiale, fortemente voluta da Confindustria. Prevista nella riforma fiscale e sostenuta anche dagli alleati, consisterebbe in uno sconto fino al 5% dell'Ires (l'imposta dovuta dalle imprese) a chi re-investe il 70% degli utili facendo assunzioni o scelte innovative e sostenibili. Impegni che richiedono soldi e tanti. Sull'Ires, le stime parlano di un valore di 700 milioni, alimentando così i dubbi dei più scettici. Tuttavia, niente si può ancora escludere e al ministero dell'Economia continuano a lavorare cercando margini tra i capitoli di spesa.



E' previsto un vertice tra i tecnici del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti e le forze di maggioranza. Un'occasione per fare il punto, concretamente, sul perimetro della terza manovra del governo Meloni. Alla luce delle reali coperture finanziarie che ogni misura comporta. In gioco l'ulteriore aumento delle pensioni minime, invocato soprattutto da Forza Italia ma oggetto di continue frecciate delle opposizioni per un rialzo che rischia di fermarsi a pochi euro. Altra questione calda, sia per gli azzurri che per i leghisti, è l'esclusione delle forze di polizia dal blocco parziale del turnover nella pubblica amministrazione. Aspetto su cui Giorgetti ha assicurato più volte un intervento e di cui si attende conferma. Oppure l'abrogazione della norma sui revisori del ministero dell'Economia nelle società che ricevono contributi pubblici, insieme al rinvio della sugar tax o la garanzia che la web tax possa salvare le piccole società del web colpendo solo i giganti.







