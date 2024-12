Pensioni, imprese, famiglia: tutte le novità della manovra

Stop al bonus per l'acquisto di caldaie a gas. Sfuma la possibilità di un nuovo semestre per trasferire il Tfr nei fondi pensione. Arriva un miliardo in più per la Tav. La manovra esce dall'esame in commissione alla Camera con molte novità, che arricchiscono il testo varato a metà ottobre, con misure per 30 miliardi.

La metà servono a rendere strutturali taglio del cuneo e Irpef a tre aliquote strutturali. Per il resto si spazia dalla stretta sulle detrazioni al bonus nuove nascite, dalla mini rivalutazione delle pensioni minime ai tagli ai ministeri, dal bonus casa al 50% solo per le prime abitazioni al contributo chiesto a banche e assicurazioni. Ecco di seguito le ultime modifiche:

PENSIONI - Chi è nel sistema contributivo potrà cumulare la previdenza obbligatoria e quella complementare per raggiungere un assegno pensionistico pari a tre volte il minimo, riuscendo ad anticipare la pensione a 64 anni. Nulla di fatto invece per l'apertura di un nuovo semestre di silenzio-assenso per la scelta da parte del lavoratore di spostare il trattamento di fine rapporto dall'azienda alla previdenza complementare.

FAMIGLIA - Arriva il bonus per le attività extra-scolastiche dei giovani da 6 a 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a 15mila euro: sarà il fondo 'dote famiglia', con 30 milioni per il 2025, ad erogare il contributo ad associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. Arriva anche un Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori. Per sostenere le famigli arriva c'è poi un fondo con 10,5 milioni in 3 anni per il sostegno alle attività educative formali e non formali, ovvero sia dentro le scuole che fuori.

LAVORO - Le imprese che accantonano almeno l'80% degli utili dell'esercizio 2024 e ne reinvestono in azienda almeno il 30% (e non meno del 24% degli utili dell'esercizio 2023) pagheranno un'Ires ridotta di 4 punti. Gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro e le aziende dovranno assumere a tempo indeterminato l'1% di lavoratori in più. Arriva poi la proroga del fondo di garanzia per le Pmi. Previsto anche un Fondo con 3 milioni in 3 anni a sostegno delle imprese dell'indotto Ilva. Per finanziare la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese ci sarà un Fondo ad hoc con 70 milioni.

Sale il fondo per le famiglie vittime incidenti lavoro. Arriva la stretta contro l'abuso della Naspi.

SANITA' - Dal 2025 gli straordinari degli infermieri saranno tassati con la flat tax al 5%. Previste anche risorse per avviare campagne di informazione e sensibilizzazione in favore delle donne sullo svolgimento di test di riserva ovarica. Risorse anche per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone. Incrementati i soldi per il bonus psicologo. Arriva un fondo per il servizio di sostegno psicologico per gli studenti nelle scuole.

SCUOLA - Per promuovere corsi sulla salute sessuale e l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole arriva un fondo da mezzo milione. Viene poi incrementato il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Un altro fondo sarà destinato al contrasto della povertà alimentare a scuola, per erogare contributi ai nuclei che non riescono a pagare le rette per la mensa nelle primarie. Aumenta la dote del fondo per gli alloggi degli universitari fuori sede e arrivano 2 milioni per pagare le borse di studio degli studenti atleti.

MINISTRI - I ministri e sottosegretari non parlamentari non avranno stipendi equiparati a quelli dei colleghi eletti, ma solo un rimborso delle trasferte per il tragitto "da e per il domicilio o la residenza". Arriva la cosiddetta norma anti-Renzi, anche per i membri del governo, oltre che per i governatori e i parlamentari, eccetto quelli eletti all'estero: non potranno accettare durante il mandato compensi erogati fuori dall'Ue; ad esclusione dei membri del governo, il divieto salta con la preventiva autorizzazione degli organi di appartenenza, se il compenso non supera i 100.000 euro l'anno.

CASA - Arriva il bonus per la sostituzione degli elettrodomestici obsoleti con altri più green: il contributo arriva al massimo al 30% del costo dell'elettrodomestico e in misura non superiore a 100 euro per apparecchio, elevati a 200 se l'Isee è sotto i 25mila euro. Arriva lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e 20 per gli anni successivi per la morosità incolpevole, ovvero in favore di chi non riesce più a pagare l'affitto per cause sopravvenute come la perdita del lavoro.

GRANDI OPERE E TRASPORTI - Arriva un miliardo in più alla Tav Torino-Lione e un altro a Ferrovie per le opere Pnrr. Altri 200 milioni vanno alla Sibari Catanzaro e 708 milioni vengono destinati al settore idrico e 36 alla diga di Campolattaro. I nuovi fondi destinati al Ponte sullo Stretto sono pari a 1,4 miliardi, meno dei 3 miliardi inizialmente ipotizzati. Dal primo aprile l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di 0,5 euro per passeggero su voli con destinazione extra-Ue. Arrivano anche 120 milioni per incrementare la dote del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del tpl.

RAI - La spending review per la Rai non riguarderà i costi del personale: la stretta è limitata alle consulenze esterne e prevede una riduzione dei costi per il 2026 almeno del 2% rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023, percentuale che sale al 4% nel 2027.

TURNOVER PA - Nel 2025 scatta il blocco parziale del turnover per la pubblica amministrazione: sono esclusi enti locali, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e ricercatori universitari.

QUOTE LATTE - Per risolvere la questione delle quote latte è prevista l'istituzione di un organismo collegiale con il compito, su richiesta della parte interessata, di proporre un accordo per chiudere le posizioni debitorie pendenti.

MICRONORME - Viene istituito un Comitato ad hoc con 6 milioni in tre anni per promuovere la ricerca scientifica attraverso la celebrazione di Alessandro Volta. Altri 6 milioni nel 2025 vanno alle celebrazioni dei 2.500 anni della città di Napoli.

