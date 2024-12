Nicola Vicino nuovo general manager Revolut in Italia

Nicola Vicino è il nuovo general manager per l'Italia di Revolut, la banca digitale che conta oltre 2 milioni di clienti nel nostro Paese.

Vicino, spiega una nota, arriva da oltre tre anni di esperienza presso Nexi Group, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Strategy. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli presso Hsbc Europe e McKinsey & Company. Vicino ha il compito di "supportare l'ulteriore sviluppo di Revolut in Italia".

"Sono estremamente felice di unirmi a un'azienda innovativa come Revolut in questo viaggio per costruire un nuovo tipo di banca, con l'ambizioso piano di diventare un conto primario per molti italiani" afferma Nicola Vicino. "Con il lancio della succursale italiana e degli Iban dietro l'angolo, vedo molte opportunità per crescere ulteriormente e arricchire il nostro fantastico prodotto in base alle esigenze e alle preferenze locali. Oggi, 3 italiani al minuto scelgono di diventare clienti Revolut, c'è ancora spazio per avere successo e non vedo l'ora di raggiungere nuovi traguardi insieme al resto del team".

Parallelamente alla nomina di Nicola Vicino, Maurizio Talarico, che in precedenza ricopriva il ruolo di Head of Branch and Lending in Italia, è stato chiamato a guidare un segmento in forte crescita, quello del credito, nel Sud Europa. Nel suo nuovo nuovo ruolo di Head of Lending Southern Europe, Talarico coordinerà la crescita dei prodotti di credito esistenti in Italia, Spagna e Portogallo, insieme ai nuovi lanci.



