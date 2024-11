Problemi e disservizi nei pagamenti con il bancomat

Dopo Nexi, anche Bancomat e Pagobancomat hanno ricevuto una comunicazione da Worldline di un incidente "relativo a un'interruzione generica e diffusa della rete in Italia". Il "disservizio rilevato dalle ore 11:25 relativo ai circuiti Bancomat e Pagobancomat, secondo quanto comunicatoci è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un'interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento", si legge in una nota diffusa da Bancomat.

