Mfe-Mediaset corre in Borsa (+5%) dopo conti dei nove mesi

Ottima accoglienza in Piazza Affari ai conti dei primi nove mesi di Mfe-Mediaset: il titolo B, il più rappresentativo con dieci diritti di voto, sale del 5,5% a 4,25 euro, l'azione A cresce del 6,4% a quota 2,99.

Il gruppo televisivo registra ricavi netti consolidati in aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un risultato netto consolidato, escludendo il contributo di ProsiebenSat1, positivo per 88,7 milioni, in crescita del 38,7%.

Per l'intero anno confermate le stime e annunciato un utile superiore al 2023, con gli analisti che apprezzano particolarmente la previsione di crescita della raccolta pubblicitaria del 5%, definita dalla società "decisamente al di sopra delle aspettative".



