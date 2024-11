Freni, nuovo Tuf market friendly, anche sulle sanzioni

Il nuovo Testo unico della finanza dovrà essere "un Tuf market friendly che possa guardare anche dal punto di vista delle sanzioni finalmente a una razionalizzazione". Lo ha detto il sottosegretario del Mef, Federico Freni, al Forum Aipb. "Non mi sembra normale che un'impresa che investe in Italia debba essere soggetta a regole, anche di sanzione, così drasticamente diverse da quelle in cui è soggetta nei Paesi europei confinanti". "Ci deve essere certezza per chi investe e certezza significa anche poter dire investo perché le regole sono queste e se sbaglio le sanzioni sono queste", ha aggiunto Freni.



