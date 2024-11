Meno italiani usano telefonino alla guida, 7,4% contro 9,6% 2023

"Migliora il comportamento sull'uso del cellulare alla guida: si osserva un utilizzo alla guida pari a 7,4% contro il 9,6% del 2023 e il 10,3% del 2022. Gli under 40 tuttavia peggiorano il dato: il 9,9% lo usa contro il 5,6% degli over 60". E' quanto emerge dall'indagine annuale dell'Anas sugli stili di guida degli italiani.

Inoltre, solo il 72,5% pensa che alcol e stupefacenti siano sempre pericolosi mentre l'8,4% ritiene siano "irrilevanti alla guida".

Fra gli intervistati l'11,4% ritiene che durante la guida "si possa fare altro" mentre soltanto il 55,4% del campione è convinto che gli incidenti stradali dipendano da comportamenti errati.

Il 60,1% degli intervistati ritiene che il Codice della Strada, all'approvazione definitiva del Parlamento in questi giorni, "sia utile".



