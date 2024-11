Rotta la trattativa sul contratto dei metalmeccanici, sarà sciopero

Si rompe la trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fiom, Fim e Uilm per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici 2024/2027. E' quanto emerso al termine del tavolo di oggi, a causa delle distanze riscontrate tra le parti sulle proposte relative agli aumenti salariali. I sindacati - secondo quanto si apprende - hanno annunciato l'avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allo sciopero di 8 ore su base territoriale, da programmare nelle prossime settimane, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.



Alla vigilia le rappresentanze sindicali avevano già sottolineato che era concreto il rischio di rottura della trattativa, con possibile sciopero, qualora non ci saranno "risposte concrete" dopo la "contropiattaforma", così l'hanno definita, presentata dalle associazioni datoriali il 10 ottobre scorso.

Sul fronte salariale Fiom, Fim e Uilm chiedono un aumento di 280 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex quinto livello). Federmeccanica e Assistal hanno invece proposto il solo aumento definito in base all'andamento dell'inflazione (Ipca-Nei) e 700 euro annui per i lavoratori delle aziende che non hanno contratti integrativi con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all'anno precedente, oltre a una serie di altri strumenti che incidono su livelli, sociale e welfare.









