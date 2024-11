Nomisma, comprare casa sempre più dura, 2 su 3 non possono

La casa è un sogno "impossibile" per tantissimi italiani. A fronte di 3 milioni di famiglie che dichiarano un interesse ad acquistare un'abitazione nei prossimi 12 mesi, solo 980 mila sono nelle condizioni economiche per farlo, secondo le rilevazioni di Nomisma.

Il Rapporto sull'Abitare 2024, presentato in un evento organizzato con Confindustria, indica un accentuarsi delle difficoltà di acquisto dell'abitazione, al punto che il 60% della domanda si sposta sull'affitto. Aumentano al tempo stesso anche i problemi a sostenere i canoni di locazione, in crescita a un ritmo più sostenuto dei prezzi.

La domanda "reale" è in espansione e l'interesse nei confronti della casa "ben saldo", ma il reddito disponibile per tre famiglie su cinque appare inadeguato o appena sufficiente per far fronte alle necessità.

"Nel corso degli anni non si è riusciti a programmare per tempo un'offerta adeguata, specialmente nel segmento della locazione a costi accessibili", scrive Nomisma. Anzi, per la maggiore rischiosità percepita e le logiche di mercato, solo l'11% delle famiglie multiproprietarie prevede di affittare le proprie abitazioni con formule a medio termine.



