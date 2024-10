Torna lo sciopero generale, Cgil e Uil contro la manovra

Una manovra "inadeguata": Cgil e Uil scendono in piazza, di nuovo senza la Cisl, e contro le scelte messe in campo dal governo Meloni. E per chiedere di cambiare la legge di Bilancio tornano a proclamare insieme lo sciopero generale: la data è quella di venerdì 29 novembre.

Una decisione che incide con un'ulteriore frattura sul fronte sindacale, cristallizzando posizioni assai diverse, e che riaccende lo scontro con la maggioranza. "Direi che c'è un piccolissimo pregiudizio", ironizza la premier Giorgia Meloni, che intervistata da Bruno Vespa indica i temi in manovra che ai sindacati dovrebbero piacere e sottolinea che la protesta arriva prima della convocazione prevista per martedì a Palazzo Chigi.

La Lega, poi, non usa mezzi termini e respinge ai mittenti le ragioni della protesta: "Sindacati ridicoli, scioperano contro l'aumento dei redditi". La mobilitazione potrebbe, al contrario, trovare la sponda dell'opposizione, come già successo più volte, anche nelle ultime piazze. Otto ore di stop e manifestazioni territoriali accompagneranno lo sciopero generale mentre la politica inizia ad immaginare le modifiche alla legge di Bilancio che, per ora, sembrano riguardare le criptovalute e l'introduzione dei rappresentanti della Ragioneria nelle società che ottengono aiuti pubblici.

Arriveranno con gli emendamenti entro l'11 novembre con l'obiettivo di chiudere la manovra prima di Natale. Ma i temi delle modifiche sembrano davvero distanti da quelli dello sciopero generale, il quarto consecutivo di Cgil e Uil contro la manovra: lo avevano fatto a dicembre 2021 quando c'era il governo Draghi, e poi a dicembre 2022 e a novembre 2023 con il governo Meloni. Ora di nuovo a fine novembre.

La piattaforma è una sfilza di critiche su fisco, salari e pensioni, sanità, sicurezza sul lavoro. Si chiede di cambiare la manovra che non risolve i problemi del Paese, anzi lo "porta a sbattere". Si dice no ai tagli e si rivendica l'aumento del potere d'acquisto, il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Bisogna prendere "i soldi dove sono": extraprofitti, rendite e grandi ricchezze, evasione. Non è sufficiente inoltre la conferma del taglio del cuneo fiscale. "Due sindacati di estrema sinistra scioperano contro l'aumento dello stipendio per 14 milioni di dipendenti fino a 40mila euro di reddito?", è la replica della Lega. Risponde anche la premier che parla di riduzione del precariato', aumento dei salari", taglio del cuneo e soldi sui redditi più bassi, aumento dell'occupazione femminile e di 3,6 miliardi presi dalle banche. E potrebbe non bastare la convocazione a Palazzo Chigi per martedì 5 novembre.

Da lunedì 4 partono le audizioni alla Camera, che si chiudono il 7 con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Una convocazione considerata tardiva e che rischia di essere solo "una informativa", attaccano ancora Landini e Bombardieri che vedono pochissimi margini di cambiamento e ovviamente - dice il leader Uil - si è pronti a rivedere la decisione dello sciopero se il governo dovesse accettare le proposte. All'opposto il giudizio della Cisl, che con il leader Luigi Sbarra rimarca i punti positivi: gran parte dei 30 miliardi della manovra è concentrata su "interventi coerenti con le nostre richieste".

Non mancano le scintille con Landini. A farle partire le parole del leader della Cgil: "Se altre organizzazioni pensano che il compito sia dire sempre al governo 'come sei bravo e bello', io invece penso che bisogna tutelare gli interessi dei lavoratori". Parole che "offendono" la Cisl, replica Sbarra, consigliandogli "di rivestire i panni del sindacalista e di smetterla di fare da traino ad un'opposizione politica che non ha bisogno di collateralismi".





