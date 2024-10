Thales, nei nove mesi ricavi in crescita a 14,1 miliardi

Thales registra nei primi nove mesi "ricavi a 14,1 miliardi, in crescita del 6,2% su base organica (+9,4% la variazione totale)" e ordini per "15,6 miliardi, in crescita del 23% su base organica (+26% la variazione totale)".

"Il terzo trimestre conferma il forte slancio commerciale e la crescita dei ricavi nella maggior parte delle attività Thales", commenta il presidente e a.d. Patrice Caine, che indica: "Siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2024".

"Il business della Difesa ha goduto di una visibilità senza pari grazie a contratti a lungo termine. L'avionica è stata trainata dalla ripresa del traffico aereo e da solide prospettive di crescita. Le attività relative alla cybersecurity e alla biometria hanno beneficiato di un ambiente solido", dice Caine, che aggiunge: "Siamo inoltre orgogliosi - aggiunge Caine - dell'inclusione di Thales nell'indice CAC 40 Esg. Si tratta di un forte endorsement alla nostra performance non finanziaria e al nostro contributo alla protezione della società, del pianeta e dei cittadini".



