In corso lo sciopero nel tpl, stop di 24 ore dei Cobas

E' in corso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale proclamato dai Cobas. Lo stop durerà l'intera giornata, con disagi amplificati a Roma, dove si somma ai blocchi stradali nel centro storico dovuti alla manifestazione di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per il settore auto.

Nessun effetto al momento per il trasporto pubblico locale a Napoli in conseguenza dello sciopero generale indetto dai sindacati Si-Cobas e Al-Cobas. I lavoratori di Anm (Azienda napoletana mobilità) ed Eav (Ente Autonomo Volturno) non sono infatti coinvolti nell'agitazione. Regolare il servizio di metropolitane, funicolari, bus e tram.





