Borsa: l'Europa all'insegna cautela dopo la corsa in scia Bce

Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, dopo la corsa della vigilia in scia al nuovo taglio da parte delle Bce.

L'indice d'area del Vecchio Continente sale di un quarto di punto con la moda e l'automotive in evidenza. Positivi i future su Wall Street che guarda alle prossime mosse della Fed e alle imminenti presidenziali. In Europa, la migliore è Parigi (+0,43%) seguita da Francoforte (+0,25%). Milano segna un marginale 0,13% con lo spread tra Btp e Bund che resta sui minimi da 3 anni, limando sotto i 119 punti. Continua a scendere anche il rendimento del decennale italiano che è al 3,39%. Sull'Italia c'è l'attesa di Fitch e S&P i cui rating non dovrebbero cambiare.

Sul fronte dei beni rifugio, l'oro che ha aggiornato il record storico, resta sopra i 2.700 dollari l'oncia pur limando.

Quanto alle materie prime, il petrolio è poco mosso con il wti poco sotto i 71 dollari al barile (+0,3%) e il brent su quota 74,6 dollari (+0,24%). Il prezzo del gas cede mezzo punto percentuale con i contratti su novembre che ad Amsterdam, viaggiano su quota 39,4 euro al megawattora.

Infine per i cambi, l'euro è stabile e passa di mano a 1,0835 sul biglietto verde.



