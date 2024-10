Zero lancia nuova edizione del programma per startup cleantech

Zero lancia la quarta edizione del programma di accelerazione con l'obiettivo di investire e sviluppare le migliori startup Cleantech.

Nato per iniziativa di Cdp Venture Capital e di Eni, attraverso Joule la sua scuola per l'impresa, sarà gestito da Zest ed Elis e vede rinnovare il partenariato strategico dell'acceleratore con l'ingresso del Cnr, di Sace e il supporto di Esa a fianco di Acea, Microsoft e Vodafone.

Le startup selezionate - spiega una nota - hanno la possibilità di accedere fino a 120 mila euro di investimento e ad un programma di accelerazione, sperimentazione industriale e impatto della durata di 5 mesi.

E' un programma nato nel 2021 con l'obiettivo di accelerare i processi di decarbonizzazione delle imprese sulla 'road to net zero'.

"Con una dotazione di 4,1 milioni di euro per gli investimenti pre-seed e successivi follow-on - viene spiegato - in 3 anni Zero ha accelerato 30 startup che hanno raccolto più di 3 milioni di euro dai co-investitori dell'acceleratore e da primari operatori venture capital, anche internazionali.

Possono candidarsi alla call di Zero tutte le startup Cleantech con soluzioni innovative software o hardware nei settori: fonti di energia alternative, economia circolare e gestione dei rifiuti, sistemi operativi sostenibili, conservazione e sviluppo sostenibile del territorio".



