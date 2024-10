Gara a 3 per guida Antiriciclaggio Ue, c'è anche italiana

Corsa a tre per la guida della nuova autorità Antiriciclaggio Ue (Amla), che inizierà la propria attività a inizio 2025 a Francoforte. Si tratta dell'italiana Bruna Szego (Bankitalia), del tedesco Marcus Pleyer e dell'olandese Jan Reinder De Carpentier. I tre sono stati selezionati dalla Commissione Ue e intervistati dalla commissaria ai servizi finanziari Mairead McGuinnes. La candidatura è stata inviata al vaglio del Parlamento europeo, già codecisore nella selezione della città che ospiterà l'authority. Lo riferisce Politico.eu, mentre l'esecutivo comunitario e l'Eurocamera non commentano come di prassi nei processi di selezione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA