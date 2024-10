Cisl Fvg e Confindustria AA insieme per protocollo IA sul lavoro

La Femca Cisl Fvg (energia, chimica, moda e affini) e Confindustria Alto Adriatico avvieranno una "collaborazione strategica" per elaborare un protocollo in ambito regionale che stabilisca orientamenti e principi chiari sull'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle aziende. E' emerso oggi nel corso della tavola rotonda dello stesso sindacato dal titolo "Il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale".

Si tratterebbe del primo protocollo di questo tipo in Italia, che dovrebbe contemplare vari requisiti tra i quali una ridefinizione dei ruoli lavoratori, privacy e protezione dei dati, trasparenza e responsabilità (accountability), formazione continua e adattabilità.

La proposta è stata lanciata dal segretario generale Femca Cisl Fvg, Franco Rizzo, e accolta dal presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, presente all'incontro. Cominceranno a breve una serie di colloqui, probabilmente anche con le altre sigle sindacali, per elaborare il protocollo.

Agrusti ha sottolineato che "la formazione è fondamentale, soprattutto per i ragazzi, per preparare persone che diventino nuovi supertecnici". Ma un problema, in questo senso, "è formare chi già lavora". Il protocollo in questione per Agrusti dovrà tenere conto di questi elementi, così anche da "contribuire alla democrazia in fabbrica".



