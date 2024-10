Sogei, lunedì i calcoli per il ravvedimento del Concordato

Arrivano i conti per consentire ai contribuenti di valutare i costi dell'adesione al ravvedimento collegato con il Concordato Preventivo Biennale.

Ad annuncialo è la Sogei che ha predisposto un apposito strumento di calcolo che sarà attivo da lunedì nel cosiddetto 'cassetto fiscale' dei contribuenti con partita Iva che sono sottoposti agli Isa, gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Si tratta dei contribuenti che potranno utilizzare questo strumento di sanatoria.



L'istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB) - è scritto nella nota diffusa dalla Sogei - si arricchisce di una nuova possibilità, per i contribuenti che applicano gli Isa che scelgono di aderire, mediante la definizione di una forma di ravvedimento speciale per i periodi di imposta dal 2018 al 2022.

"Al fine di rendere più immediata la comprensione della norma e i suoi vantaggi l'Agenzia delle Entrate e Sogei - prosegue il comunicato - hanno predisposto un'apposita integrazione della Scheda di sintesi, già messa a disposizione nel Cassetto Fiscale dei contribuenti, con una tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente nonché il calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per l'eventuale adesione all'opzione di ravvedimento".

All'interno del Cassetto Fiscale questi dati verranno resi disponibili in formato elaborabile (.csv) in modo che il contribuente (o il suo intermediario abilitato) potrà scaricarli anche nel suo PC per utilizzarli. La Scheda di sintesi aggiornata e il file .csv, saranno accompagnati da una Guida per la lettura e saranno disponibili ai contribuenti a partire dal lunedì 14 ottobre

