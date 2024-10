Fondazione Del Vecchio dona alla Bocconi borse di studio perenni

La Fondazione Leonardo Del Vecchio ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni, in favore dell'Università Bocconi che, garantirà perennemente l'accesso all'eccellenza della formazione a giovani di talento economicamente svantaggiati.

Il fondo Leonardo Del Vecchio Students Award si compone di un primo milione con cui è già stato finanziato lo scorso anno il percorso di studi di 14 studentesse e studenti, e di restanti 19 milioni donati all'Università per garantire l'istituzione permanente e perenne di borse di studio. Il fondo sosterrà così ogni anno almeno 10 giovani con limitate disponibilità economiche che abbiano passato il test di ammissione obbligatorio per tutti.

"Ho avuto l'immenso privilegio di vivere al fianco di un uomo dai solidi principi e con una straordinaria capacità di visione sul futuro" e 'i giovani sono il nostro futuro. Leonardo ha sempre creduto in loro. Come Fondazione vogliamo essere a fianco di ragazzi e ragazze perché tutti, senza che barriere di alcun tipo li dividano,possano accedere agli studi migliori e contribuire alla costruzione di una società nuova e una leadership più inclusiva" spiega la presidente della Fondazione Nicoletta Zampillo Del Vecchio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA