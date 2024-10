Urso, industria a picco? reagiamo meglio di altri

"Il quadro reale è che l'Italia reagisce meglio di altri grandi paesi industriali europei, molto meglio di Francia e Germania, con il nostro principale partner industriale in recessione quest'anno il nostro Paese segnerà una crescita del Pil dell'1%, più della media europea e con il più basso tasso d'inflazione d'Europa".

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, interpellato durante il question time al Senato dal senatore Luigi Nave (Movimento 5 Stelle). Nave aveva sottolineato il "18esimo calo consecutivo della produzione industriale, con un -3,3% a luglio" parlando di una "mancata politica industriale, una politica industriale alla gricia".

"Supereremo anche il Giappone come quarto paese esportatore al mondo", ha detto Urso.

Secondo l'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale pubblicato a luglio, l'Italia crescerebbe nel 2024 dello 0,7%, l'area euro e la Francia dello 0,9%, mentre per la Germania il panel di esperti consulenti del Governo prevede ora un -0,1%. La produzione industriale tedesca è a picco, quella italiana ha segnato -3,3% ed è sotto zero da febbraio 2023, mentre quella francese è negativa da maggio 2024 e a luglio ha segnato -2,3%.



