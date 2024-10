Alessandro Benetton, lancio una Fondazione per gli under 30

Alessandro Benetton annuncia la nascita di una nuova Fondazione nel cui comitato scientifico siederanno solo under 30". "Saranno gli under 30 a decidere il futuro" spiega il presidente di Edizione Holding, che aggiunge: "ad ispirarmi sono stati i miei figli".

Benetton, intervistato dal settimanale Grazia, dove appare fotografato con i suoi tre figli (Agnese, 24, Tobias, 21, Luce 17) nella casa di Ponzano Veneto, sottolinea che la Fondazione "nasce dal desiderio di dare ai giovani certezze, anche economiche. Non più solo isolati, filantropici, atti generosi, ma azioni strutturali su inclusione sociale, sostenibilità, terzo settore".

Ad ispirare l'imprenditore, figlio di Luciano Benetton, è stato lo sguardo "sempre rivolto al futuro" ed in particolare i tre figli, Agnese, Tobias e Luce: "La mia priorità - afferma - è che siano felici. Cerco di lasciare sempre spazio al dialogo alla pari, senza però che questo confonda il mio ruolo".

La nuova fondazione partirà nel 2025 .con progetti da finanziare, all'inizio in Italia "ma poi anche all'estero, nel campo dello sport e della formazione coinvolgendo aziende di Edizione, da Mundys ad Aeroporti di Roma". L'obiettivo, evidenzia, è avere più scuole ristrutturate e digitali, promuovere il merito attraverso la collaborazione tra università italiane e straniere, "permettendo a ragazzi capaci ma senza risorse di studiare; avviare progetti culturali per concorsi tra giovani artisti, che esibiranno le loro opere nei nostri aeroporti". Benetton ricorda in proposito che già oggi l'aeroporto di Fiumicino ospita l'acceleratore di start up Innovation Hub dove "i ragazzi che vi lavorano hanno ideato nuovi sistemi di telecamere, app per snellire le code, servizi relativi ai bagagli



