ContourGlobal entra nel mercato delle rinnovabili Usa

ContourGlobal fa il suo ingresso nel mercato delle energie rinnovabili degli Stati Uniti con l'acquisizione di un portafoglio solare da 151 mw, composto da due progetti situati nella Carolina del Sud. Lo si legge in una nota secondo cui l'accordo riguarda l'acquisizione di asset in fase avanzata di sviluppo, con l'avvio delle operazioni commerciali previsto per il 2029. Per Antonio Cammisecra, ceo della società, "l'acquisizione di questi asset fotovoltaici, attualmente in fase avanzata di sviluppo e supportati da un ppa di valore che garantisce ingressi stabili, segna il nostro arrivo nel mercato delle energie rinnovabili negli Stati Uniti, dove prevediamo una crescita significativa in futuro".

Alla massima capacità, i due impianti fotovoltaici produrranno oltre 272.000 MWh all'anno, fornendo elettricità sufficiente per quasi 26.000 famiglie statunitensi.

L'acquisizione è in linea con la strategia di ContourGlobal di crescita nel settore delle rinnovabili attraverso lo sviluppo organico di nuovi progetti, e l'azienda sarà responsabile della costruzione, gestione e manutenzione degli impianti.

Il portafoglio solare di ContourGloal a livello globale è attualmente di circa 0,4 gw. L'azienda sta realizzando progetti di revamping e repowering fotovoltaico in Italia, su 35 impianti, per raggiungere una capacità installata finale di 113 MW. Numerosi altri progetti sono in fase di sviluppo nell'Ue, dove la società gestisce anche impianti fotovoltaici in Romania e Slovacchia per una capacità totale di 42 mw, oltre ad essere uno dei più importanti operatori europei di energia solare a concentrazione con 250 mw di capacità in Spagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA