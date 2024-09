Prometeia, inflazione è domata ma prezzi ancora più alti del 20%

L'inflazione "non è più motivo di grande preoccupazione" e "sembra domata" ma il livello dei prezzi in Italia non è tornato alla situazione pre-crisi: i prezzi sono mediamente ancora più alti del 20% e i salari reali non hanno recuperato tutto il terreno perduto. È quanto emerge dalla presentazione del Rapporto previsionale di Prometeia.

"Le famiglie si trovano ancora con un potere d'acquisto compresso e con una ricchezza tagliata dall'inflazione", secondo gli analisti di Prometeia, che per questo prevedono "cautela" nella spesa per acquisti anche nei prossimi anni. La propensione ai consumi rimarrebbe mediamente sotto ai livelli pre-crisi contribuendo al "modesto" andamento della crescita.



