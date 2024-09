Portavoce di Scholz: 'Ostilità da Unicredit non dallo Stato italiano'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non ha parlato del caso Commerzbank-Unicredit nella telefonata avuta ieri con Giorgia Meloni, la quale "non ha alcuna influenza" sull'azione dell'istituto bancario. Inoltre, le affermazioni del Kanzler circa l'ostilità delle manovre riguardavano "la banca, non lo Stato italiano". Lo ha chiarito il portavoce del cancelliere tedesco Steffen Hebestreit, rispondendo ad alcune domande alla conferenza stampa di governo a Berlino.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA