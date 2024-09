Fürstenberg (Ifis), 'puntare su sostenibilità sociale Npl'

Il presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio invita l'industria dei crediti deteriorati (Npl) a fare un "salto in lungo nella sostenibilità sociale". "Bisogna rafforzare l'approccio degli operatori al social banking per favorire l'inclusione", spiega aprendo i lavori dello 'Npl Meeting 2024' a Cernobbio, sottolineando che "l'industria degli Npl ha fatto un cambio di passo prendendo piena consapevolezza del proprio ruolo". "Lo ha fatto non solo nel costruire un sistema più sostenibile per tutti - sottolinea - ma anche nel favorire la re-inclusione finanziaria dei soggetti fragili attraverso modelli di recupero sostenibili".

"Adesso - argomenta - bisogna rafforzare ulteriormente l'approccio di tutti i player dell'industria del credito deteriorato nella direzione del 'social banking', che richiede alla base rispetto reciproco nel rapporto che le banche e gli operatori hanno con i clienti-debitori". "Il dialogo - sottolinea - deve tenere conto delle esigenze delle persone per definire piani di recupero sostenibili".



