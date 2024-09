Assogestioni, raccolta agosto vira in positivo a 4,8 miliardi

Ad agosto, il mercato italiano del risparmio gestito vira in positivo, dopo quattro mesi in negativo, mettendo a segno una raccolta netta di 4,81 miliardi di euro, mentre il patrimonio complessivo è salito a 2.406 miliardi di euro euro.

I dati emergono dalla mappa mensile di Assogestioni elaborati dall'Ufficio Studi dell'Associazione, che ha anche stimato in +0,3% l'effetto mercato. A marzo, ultimo mese positivo, la raccolta era stata di 387 milioni di euro.

Nel dettaglio, gli afflussi verso i fondi aperti ad agosto sono stati pari a +3,33 miliardi euro, di cui +2,22 miliardi euro relativi ai prodotti obbligazionari.

Ad agosto hanno virato in positivo anche i fondi azionari, raccogliendo 635 milioni di euro, mentre bilanciati e flessibili hanno registrato deflussi rispettivamente per 530 e 495 milioni di euro.

Inoltre, i fondi monetari hanno raccolto 1,5 miliardi di euro.

Positivo anche il bilancio delle gestioni di portafoglio a +1,54 miliardi di euro, di cui 1 miliardo euro raccolto dalle gestioni istituzionali e 536 milioni euro da quelle retail.





