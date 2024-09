Arrigoni (Gse), per Transizione 5.0 qualche decina di domande

Rispetto agli incentivi del piano Transizione 5.0 "sta già arrivando qualche decina di domande", "alcune le abbiamo già vagliate e hanno già avuto riscontro positivo, per altre c'è in corso una interlocuzione": lo ha detto Paolo Arrigoni, presidente del Gse, che gestisce il portale di accesso al piano, nel corso della seconda giornata della convention 'Energies and Transition Confartigianato High School', in corso a Chia (Cagliari).

Secondo Arrigoni "Transizione 5.0 è un'importante misura di sviluppo industriale che consente alle imprese di perseguire la transizione digitale ed energetica, anche coniugata alla formazione. Ci sono 6,3 miliardi - ha aggiunto -, sono tanti e occorre fare la spesa da parte delle imprese che possono essere piccole, medie e grandi, di tutti i settori, entro la fine del 2025".



