Debutta in Europa Leapmotor, il partner cinese di Stellantis

Debutta in Europa Leapmotor International, la joint venture tra Stellantis e l'azienda cinese Leapmotor. I primi modelli, in arrivo tra settembre e ottobre, sono la C10, city car elettrica e il suv elettrico T03, presentati in un evento a Milano.

L'obiettivo della joint venture, controllata con il 51% da Stellantis, è "competere con i marchi cinesi già presenti in Europa completando la tecnologia e il portafoglio dei 14 marchi Stellantis".

Entro la fine del 2024 sono previsti 350 punti vendita in Europa e 500 entro il 2026. Nei prossimi tre anni sarà introdotto almeno un nuovo veicolo ogni anno.



