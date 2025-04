Borsa: Milano prosegue pesante con le banche, male Prysmian

La Borsa di Milano (-1,9%) prosegue in forte calo, in linea con gli altri listini europei dopo l'avvio dei dazi americani. A Piazza Affari scivolano le banche.

Male anche Prysmian (-3,9%) e Tenaris (-3,8%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 112 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,75% Nel listino principale ondata di vendite per Bper (-4,6%), Unicredit (-4%) e Popolare Sondrio (-3,8%). Male anche Stm (-3%) e il comparto dell'auto con Iveco (-2,7%) e Stellantis (-1,7%).

In controtendenza Terna che sale dell'1%. Bene anche A2a (+0,9%), Campari (+0,7%) e Ferrari (+0,5%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA