Polizza casa contro alluvioni, tante le variabili per il prezzo

La polizza alluvione è una copertura molto specifica e nella maggior parte dei casi viene quotata caso per caso, su richiesta diretta del cliente alla compagnia che potrebbe anche non offrirla in determinate aree del Paese.

E' quanto spiega Facile.it che riporta gli esempi di alcune polizze per danni da clima prendendo ad esempio un appartamento di 100 metri quadrati del valore di 200mila euro in 4 città italiane con coperture diverse, secondo quanto rilevato dalle offerte online.

Per il primo step (copertura eventi naturali fabbricato) si trovano polizze il cui costo parte da 64 euro annui (Modena) o 77 (Belluno, Milano) o 130 (Bari). Aggiungendo anche i danni al contenuto, si trovano polizze con prezzo di partenza da 80 euro per Modena, che diventano 206 euro a Bari.

Continuando nella simulazione e aggiungendo la copertura per il terremoto si parte da 230 euro annui (Milano), 322 (Bari), e circa 410 euro a Belluno e Modena. Attenzione però, va precisato che la copertura terremoti copre i danni subiti dal fabbricato, non dal contenuto e che esistono diversi livelli di copertura, che offrono rimborsi più o meno alti in caso di danni da evento sismico e che di conseguenza hanno prezzi diversi. Aggiungendo anche l'evento "alluvione" il costo salirebbe a 312 euro annui su Milano, 624 su Bari e 636 su Modena, ma si precisa, secondo l'offerta di una compagnia.

Facile.it inoltre ha rilevato, nei mesi di luglio e agosto 2024, un calo nelle ricerche online stimato tra il 30 e il 40% rispetto allo stesso periodo del 2023 visto che lo scorso anno gli eventi metereologici di forte intensità registrati nel Nord Italia tra luglio e agosto hanno determinato un boom di ricerche che, quest'anno, non c'è stato.



