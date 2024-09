FI chiede agevolazioni fiscali anche per calciatori

Forza Italia, con un emendamento al decreto omnibus prova a riattivare l'agevolazione fiscale prevista dal decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per i contratti di lavoratori impatriati (che abbiano deciso di trasferire la loro residenza in Italia con l'impegno di risiedervi fiscalmente per almeno 4 anni) che si è fermata a quanti abbiano stipulato il contratto lavorativo entro il 31 dicembre 2023.

Si tratta, tra l'altro, anche di sportivi e dunque calciatori, giocatori di basket o golf.

L'emendamento degli azzurri propone di ripristinarla per il 2025, 2026 e 2027. L'agevolazione prevede che la base imponibile dei redditi di lavoro sia ridotta al 50%.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA