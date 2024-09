Zoppas (Ice), calo preoccupante per la moda negli ultimi mesi

Il mercato della moda "sta rallentando in modo particolare": il presidente Ice Matteo Zoppas, rispondendo ai giornalisti al suo arrivo a Rho Fieramilano per l'inaugurazione dei saloni della moda (Micam, Lineapelle, Mipel, Fashion&Jewels, The One e Simac Tanning Tech), ha spiegato che "stiamo ancora performando rispetto al 2019 ma c'è un calo preoccupante soprattutto negli ultimi mesi che deve far alzare le antenne e capire quali sono le strategie per poter limitare le negatività che si creano in questi mesi".

Bene i paesi arabi, ma per il resto " stiamo vivendo ancora quel famoso effetto fisarmonica fra domanda e offerta che è ancora conseguenza della situazione di pandemia, conflitti bellici".

E quindi "bisogna risedersi, come già stato fatto con la buona iniziativa del ministro Urso che ha fatto un incontro di emergenza sul caso della moda - ha aggiunto -, dovremo ritrovarci da quanto ho capito nelle prossime settimane o comunque nei prossimi mesi per riuscire con tutte le rappresentanze di categoria per capire quali sono le azioni che si possono mettere in campo".



