Dior, la ceo di Miu Miu Petruzzo diventa direttore generale

Il ceo di Miu Miu Benedetta Petruzzo sarà il nuovo managing director di Christian Dior Couture. Lo riporta il sito di moda Wwd, a cui la presidente e ceo di Christian Dior Couture, Delphine Arnault, ha confermato che Petruzzo entrerà a far parte della squadra di Dior a partire dal prossimo 15 ottobre.

"Sono convinta che il talento e la leadership di Benedetta saranno risorse importanti per il continuo sviluppo delle attività di Dior e della sua influenza internazionale", ha dichiarato Arnault. "La sua esperienza nel mercato del lusso continuerà a migliorare la desiderabilità e il successo di Dior.

Insieme, grazie all'eccellenza dei team in campo, continueremo a costruire il futuro e a rafforzare la nostra organizzazione".

La notizia ha pesato su Prada, che controlla Miu Miu. Il titolo, quotato ad Hong Kong, ha chiuso le contrattazioni in flessione del 2,1%, a 53,8 dollari di Hong Kong, dopo essere arrivata a perdere fino al 4,1%.

Gli analisti di Equita ricordano che Petruzzo aveva assunto il ruolo di ceo di Miu Miu nel febbraio 2020 e che sotto la sua guida il marchio ha avviato un percorso di rilancio, mettendo a segno una crescita del 70% a fine 2023 rispetto ai livelli pre-pandemia, a fronte di un recupero medio del 57% per il settore e del 63% per il marchio Prada.

L'uscita della manager viene giudicata "una notizia leggermente negativa per Prada, dato il successo dimostrato, anche se le nostre stime già incorporano una progressiva normalizzazione per le crescite del marchio", con una crescita attesa del 45% nel 2024 e del 20% nel 2025). Il rilancio del marchio, che dovrebbe chiudere il 2024 con un fatturato di circa 1 miliardo, pari al 20% del gruppo Prada, "peraltro ci sembra poggiare comunque su una forte identità culturale e su solide basi dopo le azioni degli ultimi anni".



