Lego cresce a doppia cifra nel semestre, +16% gli utili

Crescita di ricavi e utili a doppia cifra per Lego nel primo semestre dell'anno, con il gruppo danese che, si legge in una nota, "ha superato significativamente l'industria del giocattolo, guadagnando quote di mercato".

I ricavi sono saliti a 31 miliardi di corone danesi (4,2 miliardi di euro), in crescita del 13% sullo stesso periodo del 2023, i profitti operativi sono aumentati del 26% a 8,1 miliardi di corone (1,1 miliardi di euro) e gli utili del 16% a 6 miliardi (0,8 miliardi di euro), con flussi di cassa per 3 miliardi (0,4 miliardi di euro) grazie alla "forte performance" dei ricavi e nonostante gli investimenti per costruire nuove fabbriche ed espandere gli uffici del gruppo.

Sul fronte della sostenibilità Lego afferma che il 30% delle resine acquistate nel primo semestre sono certificate come 'mass balance', con l'effetto che circa il 22% delle materie prime utilizzate per fare mattoncini proviene da fonti rinnovabili o riciclate.

"Siamo molto soddisfatti della nostra ottima performance nel primo semestre. Abbiamo registrato una crescita a due cifre sia in termini di profitti che di ricavi e abbiamo compiuto progressi significativi nell'aumento della quantità di materiali sostenibili utilizzati nei nostri prodotti", ha dichiarato il ceo Niels B Christiansen.

"Il nostro portafoglio - ha proseguito - continua ad essere rilevante per tutte le età e interessi, e questo sta stimolando una domanda significativa in tutti i mercati. Abbiamo usato le nostre solide basi finanziarie per aumentare ulteriormente la spesa per iniziative strategiche che sosterranno la crescita attuale e futura così da consentirci di portare l'apprendimento attraverso il gioco a un numero ancora maggiore di bambini".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA